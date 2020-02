Pop Smoke : Blueface met en garde contre les dangers de Los Angeles

Alors que l'on apprenait la mort du rappeur de 20 ans hier soir...

La mort du rappeur de 20 ans, Pop Smoke, a littéralement retourné le game tant sa disparition semble être un réel cauchemar. Et certains rappeurs n’ont pas tardé à réagir, notamment Blueface qui a adressé un message à tous les artistes qui souhaitent venir à Los Angeles pour profiter de leurs succès.

Quelques heures après la disparition du rappeur New-Yorkais, tué par balle par des cambrioleurs, BlueBaby publiait un post sur sa story Instagram. Et le rappeur semble plutôt clair, L.A n’est pas un endroit où tout est rose et il ne fait pas forcément bon vivre partout dans l’une des plus grandes aires urbaines du monde…

"Les gens pensent que Cali est une ville magnifique avec du soleil et des nuages. Des gens meurent tous les jours. Je recommande à chaque artiste qui souhaite venir de rentrer en contact avec les bonnes personnes. Dès que vous pensez que tout ira bien, c’est là qu’ils frappent" écrivait-il dans cette story publié sur son compte et relayé par Dj Akademiks.

Le rappeur Blueface, affilié parait-il au School Yard Crips, a poursuivi avec une autre clarification, expliquant qu’il ne faisait pas référence au fait de devoir s’allier avec un gang. Pour lui, un rappeur doit savoir s’entourer des bonnes personnes....

On apprenait donc hier la mort de Pop Smoke, tué après un cambriolage raté dans sa villa située dans les Hills, les petites collines qui surplombent Los Angeles et où les stars partent vivre pour profiter d’un cadre de vie paradisiaque. Selon la police, plusieurs hommes en pull et cagoule sont entrés par effraction dans la maison avant de tirer plusieurs balles sur le rappeur de Brooklyn. Les autorités sont encore à la recherche des suspects…

Depuis son décès, beaucoup d’artistes lui ont rendu hommage, notamment The Game, Juicy J ou encore Redman… Pour 50 Cent et Nicki Minaj, tout cela ne serait qu'une histoire de jalousie...

Affaire à suivre !