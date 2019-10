A$ap Rocky et Travis Scott ne sont pas en beef !

"Laissez tomber ! ", il n'y a pas de clash entre les deux rappeurs.

La rumeur d'un prétendu clash entre Travis Scott et A$AP Rocky est présente depuis plusieurs années et s'est amplifiée lors du Rolling Loud Festival à New York le week-end dernier.

En effet, sur scène et en plein freestyle, Lord Flacko aurait adressé des paroles qui seraient destinées à La Flame : "Please don’t compare him and me / You offending me / This ain’t a diss and we ain’t enemies / They concerned with making hits, I’m more concerned with making history." Soit en français : "S’il vous plaît ne nous comparez pas / Vous m’offensez / Ce n’est pas un manque de respect et nous ne sommes pas ennemis / Ils veulent faire des hits, je veux marquer l’histoire."

Depuis ce freestyle, les rumeurs d'un beef entre les deux fusent sur les réseaux sociaux. A$AP Rocky, peu actif sur Twitter, s'est saisi de son compte pour démentir : "CE SOI-DISANT BEEF ENTRE TRAVIS ET MOI EST RELOU, LAISSEZ TOMBER". Flacko ne pouvait pas être plus clair.

D'ailleurs, les rumeurs ne sont pas sorties de nulle part. L'année dernière, un fan s'était précipité vers Travis Scott en le prenant pour A$AP, le père de Stormi s'était alors énervé : "Je ne suis pas A$AP p*****, s***** !". De plus, un membre de A$AP Mob avait accusé Travis de plagiat.

Cependant, les deux rappeurs se sont toujours montrés une certaine forme de respect, A$AP avait déclaré :"Travis fait de la musique cool." Tandis que Scott avait apporté son soutien à Flacko lorsqu'il était incarcéré en Suède cet été.

Du coup, c'est quand la collab ?