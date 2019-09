6ix9ine : une conversation de Jim Jones fuite sur le Net !

Un enregistrement dévoilé au grand jour...

Alors que 6ix9ine est en plein procès ces derniers jours, il n'a pas hésité à témoigner pour écourter sa peine et à révéler certains noms comme celui de Jim Jones qu'il a désigné comme membre des Nine Trey Gangsta Bloods.

Si cette révélation a fait l'effet d'un choc auprès de tout le monde, celui que Tekashi 69 appelle "rappeur à la retraite" n'a pas manqué de réagir à cette attaque publiquement :

"Il a fait certaines actions sur lequels il ne peut pas revenir, alors son nom est non-mentionnable. Si vous êtes un rat, alors vous êtes un rat pour toujours. C'est un sujet que nous n'avons même pas à aborder."

Comme si ce n'était pas assez, des informations provenant de la salle d'audience, après que Tekashi 69 ait confirmé son accusation contre Jim Jones, ont fuité. L'enregistrement par un procureur d'une conversation entre Jamel "Mel Murda" Jones et Jim Jones a été révélée sur les réseaux sociaux, et fait énormément de bruit.

"Shotti doit gérer cette merde (...) Il est sur TMZ, il doit parler, il doit parler et expliquer cette merde. Et il a besoin d'être très très explicite sur ce qu'il dit et sur les raisons pour lesquelles il a fait croire aux gens qu'il était un membre d'un gang. Il doit faire savoir aux gens qu'il n'a jamais été membre d'un gang. Il a toujours été un jeu d'argent pour les membres de gangs. Il doit comprendre. Mais, ils vont devoir faire du mal à shorty, car shorty dit des conneries. "

Hier, le témoignage de 6ix9ine contre les prétendus Nine Trey Gangsta Bloods Aljermiah "Nuk" Mack et Anthony "Harv" Ellison a pris fin. Avec Jim Jones, 6ix9ine a mentionné Cardi B, Trippie Redd et d’autres... Une affaire à suivre de près.

En attendant d'en savoir plus, on vous laisse écouter l'enregistrement dans son intégralité ci-dessous !