Lil Pump révèle enfin la date et la cover de son opus attendu depuis le 17 août 2018 !

Une date et une cover de disponible pour "Harverd Dropout" de Lil Pump, réclamé depuis l’été dernier...

L’année 2018 a été plus que productive pour le jeune rappeur de Miami. Sur le plan musical, Lil Pump a signé de nombreux hits tout au long de l'année. De "ESSKEETIT" à "Drug Addicts" en passant par "I Love It" avec Kanye West ou encore "Arms Around You" en collaboration avec le défunt rappeur XXXTentacion, Maluma et Swae Lee, 2018 fût une terrible année pour les concurrents de l’artiste.

Attendu depuis le 17 août dernier, "Harverd Dropout" semble enfin se placer dans les starting-blocks ! Prêt à déferler sur le rap game en 2019, la date de ce projet évènement est fixée au 22 février prochain, ce n’est donc plus qu’une question de semaines !

Côté tracklist, nous n’avons pas plus d’information pour le moment cependant, il y a de fortes chances pour que "Butterfly Doors", "Drug Addict" et "Esskeetit" soit présents ! En attendant la révélation des morceaux ainsi que des guests, on vous laisse découvrir cette cover teintée de violet à l’effigie de la Lean où Lil Pump s’affiche en diplômé arrogant, fier de sa réussite !

Rendez-vous le 22 février prochain pour la sortie de "Harverd Dropout".