We Love Green 2019 : les têtes d'affiches du Rap seront présentes !

We love Green dévoile un avant-goût des artistes qui vont monter sur scène en 2019...

Le 1er et le 2 juin 2019, le festival "We Love Green" se déroulera au Bois de Vincennes et accueillera de nombreux artistes de la Hip-Hop Culture.

Au départ, plutôt orienté électro-pop, "We Love Green" élargit sa cible en intégrant le genre musical le plus écouté du monde. Un festival de divertissement, mais avant tout, un évènement qui a pour but de sensibiliser le public à l'engagement environnemental.

Après avoir inclut le rap à son festival en 2015 avec Joey Bada$$, "We Love Green" n'a cessé de faire participer des artistes du genre tels que Migos ou encore Moha La Squale... La huitième édition de l'évènement prévoit déjà la présence de Hamza qui a cartonné cette année et a été certifié disque d'or pour sa mixtape "1994", puis Future, le rappeur d'Atlanta qui avait enflammé le Zenith de Paris en 2017. Enfin, Booba viendra défendre ses meilleurs titres, après avoir réussi à combler à bloc un U Arena de 40000 personnes en octobre dernier.

Un festival très attendu où distraction et engagement cohabiteront...