Les deux rappeurs se la jouent "Pulp Fiction" dans le clip.

Plus de deux mois après la sortie de "Beach Ball" en featuring avec BIA, Busta Rhymes est de retour. Le rappeur américain dévoile "Luxury Life", où il fait équipe cette fois-ci avec Coi Leray. Les deux artistes déversent leur flow sur un sample de Jay-Z et Foxy Brown : "Ain't no N****", sorti en 1996. Le titre s'accompagne d'un clip où Coi Leray et Busta Rhymes recréent une scène du film "Pulp Fiction" réalisé par Quentin Tarantino.