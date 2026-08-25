De La Soul et Nas en tauliers dans le clip de "Run It Back!"

Par Remi Gene

Quand des légendes du rap US se réunissent pour nous proposer un pur morceau de kickage, forcément, on applaudit !

Ça fait toujours plaisir d'entendre des tauliers du rap US kicker comme à l'ancienne, bien loin des tendances du rap actuel. Et cette semaine, on peut dire qu'on est servis avec la sortie du clip de De La Soul, "Run It Back", en featuring avec Nas. De vraies légendes du rap new-yorkais, qui nous dévoilent donc le clip de ce morceau sorti en 2025 sur l'album "Cabin in the sky". Une démonstration de l'art de faire rimer les mots et de kicker, avec un style graphique bien old school pour coller à l'ambiance, bref, on valide ! Et vous ?