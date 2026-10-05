Rilès s'est lancé un nouveau défi fou de plus : réécrire la Bible à la main en intégralité. Forcément, cette initiative fait beaucoup réagir.

Jusqu'où peut-on aller pour faire la promotion d'un artiste ou de sa musique? On n'a pas de réponse à la question, mais on le sait, dans le rap, on a eu droit à des campagnes de promo assez "choc" : on se rappelle notamment des barrettes glissées dans les albums de certains artistes de rap FR, dont on taira le nom, mais les vrais savent. Rilès, quant à lui, est habitué à repousser les limites toujours plus loin pour faire parler de lui et de sa musique. Il vient de se lancer dans un nouveau défi complètement fou : recopier la Bible à la main.

Rilès avait déjà fait le buzz avec son "Survival Run" en 2025, pendant lequel il courrait devant des scies circulaires, en plein live. Quelques mois plus tard, il déposait son empreinte de main sur 20 000 exemplaires de son album "The 25th Hour", en 25 heures. Et cette fois,c 'est dans un autre challenge encore plus farfelu que l'artiste s'est lancé : il veut retranscrire la Bible par écrit, à la main.

Un défi monstrueux, quand on sait à quel point le livre est long, et le rappeur s'est imposé des consignes très strictes pour mener tout ça à bien : il doit écrire tous les jours, 8 heures par jour, jusqu'à ce que la retranscription par écrit soit terminée. En plus de ces 8 heures d'écriture, Rilès devra enchaîner sur 4 heures de création musicale ou artistique après tout ça, chaque jour.

Des journées bien remplies, avec un objectif : explorer l'idée de l'amour inconditionnel (l'amour de Dieu ?) et l'impact de l'immersion dans un texte sacré sur ses émotions, ses pensées, et sa musique. Evidemment, Internet a saisi l'opportunité pour se moquer du rappeur, avec des tweets assez piquants, dans lesquels on lui reproche plus ou moins de faire ça pour le buzz. Mélanger la religion avec la musique, pas sûr que ça lui rapporte beaucoup de fans...