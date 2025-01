Rilès annonce un défi totalement fou !

Courir ou mourir, c'est la vie que Rilès a décidé de mener.

Alors que le rappeur fait énormément parler de lui en ce début d'année 2025, notamment depuis la sortie de son album "Survival Mode", Rilès ne compte pas s’arrêter là. Toujours en quête de dépassement, il a récemment relevé un gros challenge en courant 12h de suite sur un tapis de course. Un accomplissement hors du commun, mais visiblement pas suffisant pour lui.

Cette fois-ci, Rilès passe à un niveau supérieur et se lance dans un défi encore plus extrême : il va se mettre en mode survie durant 24h ! Dans une récente publication Instagram, il a annoncé qu’il allait courir 24h de suite sur un tapis de course, avec une scie placée juste derrière lui. Un concept totalement délirant, digne du titre de son album.

L’événement se déroulera les 8 et 9 février 2025, à partir de 00h, et sera diffusé en live sur YouTube et TikTok. De plus, certains fans auront le privilège d’assister à ce moment unique en direct à l’Espace Commines, 75003 Paris.

Un défi surréaliste, qui prouve une fois de plus que pour Rilès, il n’y a pas de limites. Entre courir ou mourir, il garde son destin entre les mains.