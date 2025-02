Rilès réalise l'exploit sur "Dead or Alive"

Un clip en one-shot après avoir couru 24h !

Point faible trop fort, c'est tout ce qu'on peut dire actuellement quand on parle de Rilès. Alors qu'il est de retour avec son nouvel album "Survival Mode", c'est dans un autre contexte que son nom a fait le buzz sur les réseaux.

En effet, ce dernier a réalisé le défi fou de courir pendant 24 heures d'affilée, avec des scies derrière lui, rendant toute pause impossible sous peine de danger. Après cette incroyable épreuve, le rappeur a réussi son défi avec un grand succès !

Et ce n'est pas tout ! À peine remis de cet exploit, Rilès enchaîne avec le tournage du clip de son morceau "Dead Or Alive", filmé en one-shot. Ce morceau puissant, aussi bien par sa prod que par l'interprétation intense de Rilès, démontre une fois de plus l'énergie sans limite de l'artiste.

On ne peut que applaudir la performance, que ce soit pour sa course contre la mort ou son clip très réussi !