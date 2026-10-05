Netflix annonce un documentaire sur Ninho !

C'est historique : pour al première fois, Netflix devrait consacrer un documentaire à une des figures les plus emblématiques du rap français des dix dernières années : Ninho.

Il n'a plus grand chose à prouver dans le rap français : il empile les singles de diamant, les certifications en tous genres, se hisse en tête des ventes à chaque sortie, a déjà plus de dix ans de carrière, et il a même rempli le Stade de France. On parle évidemment de Ninho ! Le rappeur qui est passé en un éclair du statut de rookie à celui de superstar fait partie des artistes les plus surveillés du game. Il ne lui manque plus qu'une chose pour "finir le jeu" : un documentaire sur Netflix et ça devrait arriver bientôt !

Netflix n'a pas encore communiqué de date de sortie officielle du documentaire, mais s'ils l'annoncent, c'est que le projet est déjà pas loin d'être bouclé, et on devrait donc prochainement avoir un teaser et une date, d'autant que la plateforme a précisé que ça sortirait "prochainement". On imagine que le documentaire devrait retracer son ascension éclair, et peut-être aborder le sujet de sa jeunesse passée entre le 91 et le 77.

Il va aussi probablement parler des différentes étapes de sa carrière, et peut-être, aussi, nous donner un aperçu de ce qui pourrait être la suite de tout ça. Une chose est sûre, au vu de la popularité de Ninho, le documentaire devrait lui aussi réaliser de très bons chiffres.