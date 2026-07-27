Himra et Gazo sont dans le "Strip"

Par Remi N

Himra continue de surfer sur le succès de son dernier album "Sorry I'M Bad", avec ce clip extrait du projet en compagnie de Gazo, et tourné en plein strip-club.

Himra est en train de prendre une place énorme en Afrique tout comme en Europe, notamment en France où il compte de très nombreux supporters depuis environ deux ans maintenant. Avec son album "Sorry I'M Bad" sorti fin mai, sa popularité a encore grimpé, et on le retrouve cette semaine en train de continuer à surfer sur le succès de son disque, lui qui vient de dévoiler le clip de "Strip", en compagnie de Gazo. Un feat basé sur l'ambiance, avec un peu de mélo, tourné dans ce qui ressemble à un strip-club, ce lieu central de la culture rap aux USA (notamment à Atlanta), et franchement, ça fonctionne plutôt bien ! Vous en pensez quoi ?