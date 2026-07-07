Rounhaa et Kalash Criminel nous font du sale sur "crame"

En compagnie de Rounhaa, Kalash Criminel en profite pour nous balancer un des meilleurs couplets de sa carrière : attention aux balles perdues !

On dirait que tout le game est passé en mode "tube de l'été" depuis quelques semaines, et tout le monde essaie de faire son hit pour être diffusé en boucle pendant tout l'été. Mais pas Rounhaa ou Kalash Crminel : les deux rappeurs ont décidé d'unir leurs forces pour nous proposer un morceau de rap, bien kické, avec de grosses punchlines, fidèles à eux-mêmes. Le morceau s'appelle "crame", le clip est tourné en bas des tours, et si vous n'êtes pas encore convaincus, sachez que Kalash Criminel nous lâche un des meilleurs couplets de sa carrière !