Young M.A se régale dans le clip de "B.B.B"

Young M.A continue son incroyable remontada, en nous dévoilant un clip bien "caliente" juste avant l'été.

Peu de rappeurs de la génération actuelle peuvent s'asseoir à la table de Young M.A pour lui dire qu'ils rappent aussi bien qu'elle. La kickeuse de Brooklyn a brûlé plus d'un micro, mais ce qu'on apprécie encore plus chez elle, c'est son goût pour les formes généreuses. Juste avant l'été, elle décide de nous régaler avec un clip bien caliente, "B.B.B.", extrait de son album "Kween" sorti en mai 2026. Un morceau sur une grosse prod légèrement "west coast", bien gangsta, qui va très bien avec le thème du morceau, qu'on vous laisse deviner avec le clip ci-dessous (attention, pas pour les enfants !).