Gradur et RK nous font danser avec "Papillon"

Gradur et RK sont passés en mode "tube de l'été" avec leur tout nouveau morceau clippé, pour "4.4.2".

Il y a un peu plus de 3 ans, la compilation "4.4.2" faisait du bruit en proposant un casting composé de beaucoup de gros noms du rap FR, avec des morceaux marquants comme "Va Bene" ou "Mal à la tête". Et pour cet été 2026, ils remettent le couvert, avec ce morceau hyper dansant proposé par RK et Gradur qui nous proposent un tube de l'été très efficace sur "Papillon". Ce qui marque, c'est surtout la vraie complicité entre les deux rappeurs, qu'on ne pensait pas aussi évidente, la connexion se passe très bien, on vous laisse voir par vous-mêmes !