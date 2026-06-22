T.I. en patron dans "Mr. HIM"

T.I. dans le clip de "Mr. Him" sur Youtube

T.I. vient de nous dévoiler un nouvel extrait de qualité pour le dernier album de sa carrière, qui sort bientôt. Et une fois de plus, le rappeur est bien accompagné dans son clip !

L'heure du grand dénouement approche pour T.I., qui sortira le dernier album de sa carrière ce vendredi 26 juin. "Kill the King" arrive, et pour faire monter l'attente autour du projet, Tip vient de balancer un nouvel extrait clippé, celui du single "Mr. HIM". Un titre en full egotrip, et pour le clip, on part sur un combo bâteau + grosses fesses, ce qui n'est évidemment pas pour nous déplaire. Concernant le son, c'est vraiment carré, le genre de morceau qu'on attend de la part de T.I., ça devrait bien tourner cet été !