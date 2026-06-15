Kodes et Himra très énervés sur "Wawa"

Kodes et Himra ont livré une très grosse prestation bien énervée pour le clip de "Wawa".

Kodes a réussi son début d'année 2026, lui qui a choqué tout le monde avec son couplet sur le morceau de La Fouine, "OTF". Et le voilà maintenant qui revient pour nous traumatiser à nouveau grâce à son titre "Wawa" en feat avec Himra. Un morceau très énervé dans lequel les deux rappeurs font étalage de toute leur palette artistique : du kickage, quelques rares moments chantés, de bonnes rimes, et si on en juge par le nombre de vues sous le clip en moins de 24h, on dirait bien que ce son est en train de péter !