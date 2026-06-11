Guy2Bezbar et Tiakola en mode "Beaux Garçons"

Guy2Bezbar et Tiakola nous proposent un gros titre juste avant l'été pour faire bouger tout le monde.

C'est bientôt l'été, et Guy2Bezbar a choisi comme d'habitude de se mettre dans le timing parfait pour tourner dans toutes les playlists pendant les prochaines semaines. Depuis "Monaco", il a compris la recette, et il retente le coup avec son projet "Jeunesse Dorée Music" qui sort demain, 12 juin. Pour fair eun peu de buzz autour de l'album, il vient de dévoiler le clip de "Beaux Garçons", en feat avec un autre gros hitmaker du rap français : Tiakola. COmme vous pouvez vous y attendre, il y a de la mélo, beaucoup d'insolence, une gestu qui risque de devenir virale sur TikTok, bref, tous les ingrédients sont réunis pour faire un tube de l'été !