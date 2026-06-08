Himra et Leto agressifs dans "Young Rich Papi"

Himra et Leto viennent de nous dévoiler un clip qui frappe très fort, "Young Rich Papi", en train de tout casser sur Youtube !

Himra continue son ascension, même s'il semble dorénavant se concentrer sur la musique et moins sur les clashs. On peut dire que ça lui réussit, lui qui vient de sortir son projet "Sorry I'm Bad" à la fin du mois de mai. Un projet dans lequel on trouve notamment le feat avec Leto, "Young Rich Papi". Un morceau de drill bien agressif dans lequel les deux rappeurs nous parlent de leur succès, et pour le clip, ils ont choisi de ramener une grosse équipes et quelques femmes bien chargées dans une rue parisienne. Le résultat est efficace, et le nombre de vues ne cesse de grimper : la communauté des deux artistes attendait ce feat avec impatience !