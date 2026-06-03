Fally Ipupa et Guy2Bezbar mettent Paris en fête avec le clip de "Pépélé"

Difficile de ne pas danser lorsqu'on entend ce morceau de Fally Ipupa avec Guy2Bezbar.

Il est clairement un des artistes les plus influents sur la scène mondiale depuis au moins dix ans, même si son nom n'est pas toujours cité dans les discussions : Fally Ipupa ne déçoit jamais. Et on a encore pu le vérifier avec son album "XX" dévoilé en avril dernier. Pour continuer sur sa lancée, il vient de sortir le clip du morceau "Pépélé" extrait du projet, en featuring avec Guy2Bezbar. Un clip dont le tournage a fait beaucoup de bruit car il a été interrompu par des agents de police très virulents. Mais ils n'auront pas réussi à gâcher la fête, la preuve dans la vidéo qui transpire la joie et la bonne humeur. Il faut dire que la communauté de RDC est nombreuse à Paris, et qu'elle a évidemment répondu présent pour envoyer un max de force aux artistes, franchement c'est beau !