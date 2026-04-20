Guy2Bezbar en plein flex dans "Rosé"

Guy2Bezbar est passé en mode étalage de richesse pour son nouveau clip, plus que jamais, c'est lui la "Jeunesse Dorée" !

Guy2Bezbar a bien charbonné en 2025, mais on attendait un peu de voir ce que le rappeur parisien nous réservait pour 2026. Visiblement, l'année sera remplie de luxe pour lui, si on en juge par les images de son tout nouveau clip. On y trouve le rappeur en plein flex, et le son est lui-même une grosse séance d'egotrip, domaine que le Coco Jojo maîtrise très bien. On espère que ce nouveau morceau est le signe que Guy2 est en train de bosser sur un nouveau projet !