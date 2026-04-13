Leto en mode tube pour "Pineapple"

Leto a encore bien musclé son jeu au niveau de la mélodie, pour le clip de son tout nouveau single, "Pineapple".

Quand Leto va-t-il s'arrêter ? Visiblement, ça n'est pas encore pour tout de suite : le rappeur parisien vient de sortir un tout nouveau single, "Pineapple", accompagné de son clip, e ton risque d'entendre ça partout dans les prochaines semaines ! Car tout est fait pour que ça devienne un tube : la mélo en mode rumba, le morceau qui parle d'amour (ou plutôt simplement de cul, si on est honnêtes), le tout accompagné d'un clip tourné en Thaïlande qui donne envie de partir en vacances. Bref, un potentiel tube de l'été, déjà !