Gradur et Ninho réunis pour faire courir les "Opps"

Gradur part à la guerre en attendant la sortie de son album, accompagné du frérot Ninho, lui aussi très en forme sur le morceau.

Plus qu'une dizaine de jours avant de pouvoir écouter officiellement le nouvel album de Gradur, "Décennie", très attendu par ses fans et par tout le rap français. Car à l'époque, quand le rappeur du 59 sortait quelque chose, ça créait l'évènement. Les années ont passé, mais l'énergie est toujours intacte et il le prouve dans le clip de "Opps", en featuring avec Ninho. Un morceau guerrier, tout comme la vidéo, remplie d'armes. Les deux rappeurs kickent fort, on sent qu'ils ont envie d'en découdre mais en même temps, qu'ils en ont encore un peu sous le coude. On a hâte de voir ce que ça va donner en concert !