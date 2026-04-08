Passi dévoile le clip "Les Saigneurs du micro", avec Akhenaton, Jacky Brown, Zoxea,...

Une grosse connexion entre les anciens du rap français, ça fait toujours plaisir, on peut dire merci à Passi !

Comme annoncé, Passi a bien dévoilé son single tant attendu, en compagnie de la crème de la scène hip-hop française des années 90. Et c'est livré avec un clip : dans la vidéo qui accompagne "Les saigneurs du micro", on retrouve donc Akhenaton, Zoxea, Ben-J, Rockin Squat, et toute la clique. Ils sont venus brûler le micro, en démontrant leurs skills, et on peut dire que c'est plutôt réussi, vous en pensez quoi ?