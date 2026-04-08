Passi dévoile le clip "Les Saigneurs du micro", avec Akhenaton, Jacky Brown, Zoxea,...

Passi dévoile le clip "Les Saigneurs du micro", avec Akhenaton, Jacky Brown, Zoxea,...

Une grosse connexion entre les anciens du rap français, ça fait toujours plaisir, on peut dire merci à Passi !

Comme annoncé, Passi a bien dévoilé son single tant attendu, en compagnie de la crème de la scène hip-hop française des années 90. Et c'est livré avec un clip : dans la vidéo qui accompagne "Les saigneurs du micro", on retrouve donc Akhenaton, Zoxea, Ben-J, Rockin Squat, et toute la clique. Ils sont venus brûler le micro, en démontrant leurs skills, et on peut dire que c'est plutôt réussi, vous en pensez quoi ?

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