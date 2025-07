Tiakola et Genezio dévoilent deux nouveaux clips, "Station" et "Stellar", dont un feat avec Nemzzz

Encore des morceaux qui vont cartonner, Tiakola et Genezio ne s'arrêtent jamais.

Tiakola et Genezio continuent à surfer sur le succès de leur projet commun, "Fara Fara Gang -BDLM EXTENSION", sorti le 20 juin et qui promet d'accompagner une grande partie des auditeurs de rap fr pendant tout l'été. Les deux artistes se sont imposés comme deux véritables maîtres de la mélo, avec un gros succès populaire et même si l'album n'est pas encore certifié, ça ne saurait tarder. Après avoir sorti 3 clips le même jour il y a deux semaines, les deux rappeurs ont remis le couvert dans la journée d'hier avec deux nouvelles vidéo, pour les titres "Station" et "Stellar", extraits du projet.

Concernant le morceau "Station", il s'agit d'un titre en featuring avec le rappeur anglais NEMZZZ, bien connu de ceux qui suivent la drill UK depuis quelques années. On peut voir que les artistes anglais kiffent la manière que els français ont de faire de "la mélo", ce qu'on avait déjà pu voir pendant la fête de la musique, d'ailleurs, avec des centaines de touristes anglais qui ont débarqué dans la capitale pour faire la fête avec de gros morceaux de rap français. En ce qui concerne le clip, c'est principalement tourné dans une gare et une station de métro, normal, puisque ça parle un peu de voyage jusque dans le refrain du morceau.

Un titre bien efficace, donc, même si on pense que le deuxième morceau va beaucoup mieux marcher auprès du public, avec l'été qui frappe en ce moment. Le titre, c'est "Stellar", et il s'agit d'un morceau dans une vibe beaucoup plus afro, avec un clip qui contient pas mal de petites choré, bref, tous les ingrédients pour que le morceau devienne un tube. En tout cas, le rythme des deux artistes est affolant, on se demande s'ils vont prendre des vacances !