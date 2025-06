Tiakola : avec "Mbife", "Catimini" et "Code 187", il met 3 clips dans les tendances Youtube

Tout simplement du jamais vu dans le rap français.

Depuis l'épopée de PNL, époque "Dans la légende", avec leurs clips qui ressemblaient plutôt à des films, l'impact des clips a parfois un peu perdu de sa puissance, les rappeurs faisant parfois des clips juste par "obligation", pour que l'album duquel sont extraits les morceaux soit mieux exposé médiatiquement. Mais cette semaine, on a assisté à un phénomène sur Youtube, qu'on doit à monsieur Tiakola. Rien de comparable aux séismes qui avaient lieu à chaque sortie de clip de PNL, mais Tiako la Mélo a réussi à sortir 3 clips le même jour, et à les faire rentrer tous les trois dans le top tendances Youtube.

On a donc eu droit à 3 clips de la part de Tiakola, pour 3 morceaux extraits de sa réédition "Fara Fara Gang - BDLM extension" sortie vendredi 20 juin, et disponible sur toutes les plateformes. Le clip qui fonctionne le mieux pour le moment, c'est "Mbife", et au vu de la vidéo, c'est bien normal. Une ode à la sape et à la femme africaine, avec une avalanche de couleurs vives, le tout réalisé par Arthur Keasy qui nous a livré un très beau clip. Avec une belle participation de Genezio, qui confrte lui aussi sa place d'homme fort du game depuis le début de l'année, il enchaîne les succès.

Les deux autres vidéos sont pour les morceaux "Catimini", avec là encore Genezio, toujours dans les bons coups, mais aussi Landy. Le dernier, c'est pour "Code 187" (toujours avec Genezio), un titre en hommage au morceau très caillera de Rohff, Alibi Montana, Sefyu et K.Mel l'ancien. L'ambiance est très dansante sur les trois morceaux, qui devraient beaucoup tourner cet été, bref, encore un coup de maître de la part de Tiakola !