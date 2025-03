Merveille a une "Mauvaise Idée"

Par contre, ce morceau, c'est une excellente idée !

Elle n'a même pas encore 20 ans, mais Merveille fait déjà partie des poids lourds chez les artistes féminines dans le registre RnB/Afro, après à peine 2 ans de carrière officielle. Il faut dire qu'avec les rythmes sur lesquels elle chante, et sa très jolie voix, de nombreux morceaux sont devenus viraux sur Youtube et sur les réseaux sociaux comme TikTok. On dirait bien que son tout nouveau titre, "Mauvaise idée", va suivre le même chemin ! Un titre qui nous parle d'amour, sur un rythme très efficace, qui donne à la fois envie de danser et de chanter, bref, on valide fort! Et vous ?