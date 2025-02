Didi B et JRK 19 te donnent le "GO"

Le banger du moment ?

Depuis son clash et sa séparation avec Booba, on n'aura jamais autant entendu parler de Didi B, et on jurerait presque qu'il y a un lien entre son départ et son "explosion". L'ancien membre du groupe Kiff No Beat (qui étaient venus nous rencontrer à paris, à l'ancienne) continue à faire parler de lui cette semaine, avec la sortie d'un clip qui cartonne déjà sur Youtube quelque sjours après sa sortie : le titre "Go", en feat avec JRK 19, autre star montante du game. Une connexion drill bien street, bien agressive, bref, tout ce qu'il faut pour faire de gros scores, et un clip tourné avec une grosse équipe pour rajouter un côté encore un peu plus street, si jamais il y avait besoin. On vous laisse découvrir tout ça !