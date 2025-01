Timal s'associe avec Leto et Gradur pour "10 ans d'âge"

Un trio qui fracasse tout sur leur passages !

"10 ans d'âge". Ce morceau, qui combine à merveille la trap mélodieuse et l’énergie brute des trois artistes, pourrait bien devenir le son de ce début d'année.

Pour ce titre percutant, Timal n’a pas fait les choses à moitié. Il s’est entouré de Gradur, qui a récemment marqué son retour avec "Resta du Ghetto", et de Leto, habitué des hits puissants. Ensemble, ils livrent une prestation explosive, où chaque artiste apporte sa touche unique tout en gardant une cohésion parfaite.

Le titre "10 ans d'âge" n’a pas été choisi au hasard. À travers ce morceau, les trois rappeurs célèbrent une décennie de présence dans le game, rappelant leur longévité et leur capacité à évoluer tout en restant fidèles à leurs bases. Comme un bon vin, leur musique gagne en maturité avec le temps, et ce titre en est la preuve.

Entre des couplets percutants, un refrain entêtant, et une instrumentale taillée sur mesure, "10 ans d'âge" s’impose comme un must pour toutes les playlists rap de 2025. Les amateurs de trap ne pourront qu’apprécier ce mélange explosif, porté par trois des figures les plus influentes du rap français. À écouter sans modération !