VLS en mode charbon "habitué"

Le vrai charbon, pas celui fantasmé par les faux voyous.

Toujours dans le but de vous faire découvrir de nouveaux talents, on a découvert quelque chose qui pourrait bien vous plaire, et ça vient, comme bien souvent, de banlieue parisienne. On ne sait pas d'où vient VLS exactement, mais il nous montre pas mal d'images tournées aux puces de Montreuil, on va donc faire comme s'il était de là-bas en attendant d'en savoir plus. Car le jeune artiste a une mentalité qui nous plait bien, lui qui charbonne le jour comme la nuit, sur les marchés ou en studio, avec comme objectif de percer dans la musique. Il nous raconte un peu tout ça dans son tout premier clip officiel, "Habitué", dans lequel on peut voir qu'il a une vraie maîtrise de la mélodie. On vous laisse checker tout ça !