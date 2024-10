Avec un refrain accrocheur qu'on ne peut pas s'enlever de la tête !

Après le succès de "Boucan" avec son ami Franglish, Keblack signe son retour avec le clip "Bababa". Ce titre fusionne afrobeat et hip-hop, avec un rythme entraînant et un refrain accrocheur qu'on n'arrive toujours pas à se sortir de la tête. Le clip, réalisé par Warren Navangi, renforce l’énergie du morceau et marque une nouvelle étape dans la carrière de l’artiste. Avec ce clip, l'artiste nous teasera pas un nouveau projet ? En tout cas, on l'espère !