Keblack et Franglish interprètent "Boucan" pour Deezer

C'est le hit du moment.

Keblack et Franglish dévoilent la performance live de "Boucan" pour "Deezer Sessions". Un featuring qui comptabilise déjà plus de 3 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Le morceau, dévoilé le 25 avril dernier, se hisse d'ailleurs encore cette semaine à la troisième place du classement. C'est donc probablement un des hits de cet été, et ce n'est pas pour nous déplaire.