Un featuring prometteur !

Antoine Person est à la réalisation du clip d'un nouveau tube pour le rap français. Le featuring entre le très sérieux Bolémvn et celui qui casse tout depuis quelques moi, Jungeli. Le morceau s'appelle "On y va" et est tiré de l'EP composé de quatre featurings sorti par Bolé le 3 mai dernier, "Canada Goose".