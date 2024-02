Usher a le coeur brisé dans "Ruine"

En collaboration avec Pheelz.

Usher s’dresse à son exe dans le clip de "Ruine", co-écrit avec Pheelz. Dans les premières images, on voit un Usher plus épanoui, passant des moments magiques avec sa bien aimée. Plus loin, on a l’impression qu’ils se sont disputés et donc la fille a décidé de s’en aller sans se battre pour leur amour. Au vue de ce départ, le rappeur explique qu’il a énormément aimé cette femme mais que cette femme lui a brisé le coeur. Au début, ça lui faisait mal mais à travers les paroles, il lui dit "Au revoir, bon débarras pour la dernière fois, ou encore « Bébé, tu m'as brisé et tu as pris ton temps; Bébé, tu m'as donné tous ces souvenirs que je regrette ; Tout ce que je peux faire c'est te féliciter".