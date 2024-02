C'est un extrait de son album "LY6"

Lil Yachty nous présente "A COLD SUNDAY" avec un style plutôt décontracté. La vidéo dure à peu près deux minutes et on voit le rappeur sous plusieurs angles. C’est une vidéo qui évoque l’histoire de la gloire, comment une personne parvient à combattre ses démons dans un moment de gloire. Le rappeur rappelle également l’importance de l’argent dans sa vie. Pour lui, c’est un moyen de réaliser beaucoup de choses que l’on désire et il n’a pas honte de l’assumer.