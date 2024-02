C'est un extrait de son album "Y2K"!

Ice Spice l’air très joyeuse dans le nouveau clip de "Think U The Shit", un extrait de son album "Y2K". La vidéo est tellement bien rythmée qu’elle comptabilise plus de 4 millions de vues en seulement quelques jours. On voit une Ice Spice en train de se déhancher sur un bateau en pleine mer. Argent à la main, entourée de ses amis, elle est plus heureuse que jamais. Entre la plage et les rues, elle ambiance tout le monde avec sa musique.