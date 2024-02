Icewear Vezzo et DaBaby expliquent pourquoi ils sont "Perfect"

"Perfect" est le dernier single extrait du prochain album d'Icewear, "Live From The 6".

Icewear Vezzo x DaBaby jouent au golf dans "Perfect". Entourés de filles en tenue de golf, les rappeurs font le tour du terrain dans des voiturettes fabriquées pour les admirateurs de golf. Et ce n’est pas le seul sport qu’ils pratiquent, on peut aussi les voir sur un terrain de tennis, raquette à la main. Sur celle-ci, on voit plutôt un paquet d’argent sur l’instrument à la place de la petite balle de tennis. Et celui qui gagne remportera certainement le fric. En tout cas, ils ont l’air de bien apprécier !