Le morceau est un extrait de son album "Heavy".

C’est avec un corps musclé, en sueur, dans l’obscurité que le rappeur Sir nous partage son nouveau clip "No Evil". Ce titre est inspiré de ses douleurs, ses peines et ses souffrances pendant un moment de sa vie. A travers les paroles évoquées, l’artiste se pose plusieurs questions comme "peut-il respirer sous l’eau, doit-il plonger profondément ?", certainement une façon de dire s'il doit chercher une solution à ses problèmes ou laisser tomber et ne rien essayer ?