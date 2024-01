Un clip avec Emily Ratajkowski.

Travis Scott vient de dévoiler le clip de "I Know ?", un des morceaux préférés des fans sur "Utopia", son dernier album. Il n'est pas la seule star de la vidéo puisqu'il partage la vedette avec Emily Ratajkowski et Anok Yai. La vidéo réalisée par Dave Meyers et Scott s'ouvre avec le rappeur et le mannequin allongés dans des pièces séparées à la suite d'une énorme dispute. Et plus la journée passe, plus ils semblent s'éloigner l'un de l'autre...