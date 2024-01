Turbo et Gunna sont désormais des "Bachelor"

Le morceau a fait ses débuts à la 40e place du palmarès Hot R&B/Hip-Hop Songs de Billboard l'année dernière.

C’est avec un décor parfait, des habits classes, des femmes magnifiques que Turbo et Gunna nous embarquent dans le clip de "Bachelor", un titre qui fait référence au célibat. Le concept est simple : Turbo est le seul garçon parmi plusieurs femmes, et il est à la recherche de l’amour. Pour y arriver, chaque femme devrait montrer ce dont elle est capable pour que le rappeur puisse tomber amoureux. C’est aussi une façon de dire qu’il est désormais un coeur à prendre et donc, il est prêt à faire son possible pour retrouver la personne qui lui convient.