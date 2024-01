Millyz attristé dans "Last Time"

Le single est un extrait de son album" Holy Water".

C’est avec une mélodie captivante, douce et des paroles émouvantes que Millyz nous fait voyager dans son nouveau clip intitulé "Last Time". Le rappeur se sent très triste à cause de certaines évènements difficiles qu’il a traversés. Mentalement, il a l’impression d’être emprisonné, il déprime, il fait de son mieux pour ne plus trop y penser. Mais, il le fait de la plus mauvaise manière puisqu’il se plonge dans l’alcool, la drogue, bref le meilleur moyen pour détruire sa vie. Il essaie de ne pas en être accro, mais trop tard, impossible pour lui de s’en passer. Il pensait ne plus vivre des moments douloureux et se rend finalement compte que cela fait partie de la vie. Malgré tout, il aurait voulu que les choses se passent autrement.