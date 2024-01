Le clip cartonne déjà sur YouTube.

Icewear Vezzo cartonne depuis la sortie de son nouveau clip Pouring Wok qui comptabilise plus d’un million de vues en 16 heures sur YouTube. Le clip met avant le rappeur entrain de peindre une jeune femme habillée en noir. Allongée sur un canapé de couleur blanche, Vezzo chante en même temps il est concentré sur le portait qu’il était entrain de faire. Plus loin dans la vidéo, on le voit avec d’autres filles en cagoules dans la voiture comme s’il les avait kidnappées.