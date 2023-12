C'est un remix de la chanson de Killer Mike.

Killer Mike et Damian Marley nous font voyager dans le pays de Bob Marley dans "Run". Le mélange des deux styles dégage une énergie forte et envoûtante. On peut voir les deux artistes se balader dans les rues en profitant de la bonne humeur des personnes qui y vivent sans oublier la bonne odeur de viandes grillées.