Drake est mélancolique dans "You Broke My Heart"

C'est un extrait de son album "For All The Dogs Scary Hours Edition".

Dans le clip, Drake partage une discussion sérieuse avec Morgan Wallen. Entre alcool, tristesse et douleur, le chanteur explique le départ de sa bien-aimée. Il essaie de faire semblant d’aller bien mais au fond de lui, il est effondré. Le pire c’est d’avoir vu cette personne se mettre avec un autre en si peu de temps.