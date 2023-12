Le rappeur va-t-il bientôt annoncé un nouveau projet ?

Après "Mal Aimé" et "J'ai Payé" avec Franglish, Negrito semble avoir un nouveau projet dans le four. Le rappeur du 77 balance aujourd'hui un tout nouveau single : "Moment". Entre rap et mélo, ce titre prouve une nouvelle fois sa facilité à alterner les moods.