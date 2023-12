Le rappeur français frappe fort en cette fin d'année.

Après la sortie de son dernier projet "RESET" en juillet dernier, Sika Deva est de retour. Le rappeur français et son rap en anglais a fait son petit effet cette année, notamment avec les titres "Windows Down" et "Relocate". Il prépare désormais la nouvelle année avec un nouveau single : "Fucked Up". Produit par Tices, il déverse ici un rap fortement infusé par la vibe américaine et s'accompagne d'un clip réalisé par Thomas Dufour. Une sortie de qualité pour un rappeur à suivre de très près.