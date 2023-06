Un nouvel extrait de son prochain projet, "Reset".

De l’Afrique, au Brésil en passant par l’Europe, Sika Deva a un univers riche puisant dans les cultures du monde entier. Après "Windows Down", Sika Deva continue de faire monter la sauce avec un nouvel extrait : "Relocate". Sur une délicate production de Tices, DLJ et Tabal, il déverse un flow mélodieux et envoûtant. Un titre mis en image par Thomas Dufour dans un clip léché.