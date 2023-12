Harley dévoile deux nouveaux singles en live pour Vevo

Intitulés "Plus de tristesse" et "Mula", ils figureront sur son prochain album.

Après la sortie d'un EP fin octobre, Harley prépare désormais son prochain album. En cette fin d'année et à l'occasion d'une performance live pour VEVO, l'artiste de Villeneuve-Saint-Georges dévoile deux premiers extraits. Le premier s'appelle "Plus de tristesse" et s'inscrit dans la lignée de son univers : un amapiano revisité à la sauce Harley. Le deuxième, "Mula", se veut plus introspectif mais toujours infusé par les sonorités afro. Deux belles sorties qui donnent le ton à l'album d'Harley, qui lui s'impose comme la prochaine tête d'affiche reconnu de l'afro en France.

"Plus de tristesse"

"Mula"