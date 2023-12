C'est un morceau basé sur l'importance de l'amour.

Conway The Machine & Talib Kweli chantent l'amour dans "Without You". Les deux stars explorent le thème de l'amour et aussi sa signification dans la vie d'une personne. Les paroles évoquent également les défis rencontrés pour maintenir une relation malgré les obstacles et les pressions sociétales. Selon eux, pour préserver cet amour, il faut beaucoup de persévérance et de résilience.