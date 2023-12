Au même moment que son film.

Il n'y a pas de hasard. Le nouveau titre de Beyoncé "My House" est sorti au moment où son film "Renaissance: A Film by Beyoncé" sort dans les salles de cinéma du monde entier. Coproduit et co-écrit par Bey et The-Dream, ce nouveau single est up-tempo et contagieux. De la force pure pour affronter le froid !